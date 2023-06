Bonolis-Bruganelli, storia d'amore al capolinea

L'annuncio a Vanity Fair: "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le indiscrezioni susseguitesi nei mesi scorsi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, sposati dal 2002, hanno deciso di raccontare a Vanity Fair i motivi della loro separazione.

"Non ci sono di mezzo terze persone o amanti - spiegano i due -. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati".

Nell'intervista la coppia parla per prima volta dell'epilogo del matrimonio e dell'inizio di una nuova vita insieme. "Più che una lezione sul lasciarsi, è una dichiarazione su che cosa sia l'amore", commenta il direttore Simone Marchetti nell'editoriale. "Sarebbe bello se storie come questa non fossero solo l'eccezione alla regola ma diventassero un modello, un'ispirazione".

L'intervista sarà disponibile sul numero di Vanity Fair in edicola dal 7 giugno e online sul sito di Vanityfair.it.