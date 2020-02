Coronavirus. Primo morto italiano: il 78enne è uno dei due pazienti del Veneto

Sono quindici i contagiati in Lombardia, nel Lodigiano, e uno in Veneto

Di: Redazione Sardegna Live

Primo morto in Italia per contagio da Coronavirus. La vittima è un veneto di 78 anni. L’uomo, muratore in pensione, risultato positivo al Coronavirus è deceduto alle 23 di ieri (venerdì 21 febbraio) all’ospedale di Padova.

Si tratta di uno dei due pazienti ricoverati da oltre una settimana per altre patologie e in isolamento da qualche giorno. A darne notizia è il governatore Luca Zaia.

Al momento sono quindici i contagiati in Lombardia, nel Lodigiano, e uno in Veneto.