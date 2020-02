Seggiolini anti-abbandono: da oggi è possibile richiedere il bonus, ma il sito non funziona

Piattaforma in tilt, troppi accessi

Di: Redazione

Troppe richieste di accesso e il sito è andato subito in tilt.

Da oggi, infatti, andando su www.bonuseggiolino.it, si sarebbe potuto ottenere il contributo di 30 euro, o il rimborso per chi ha già acquistato un seggiolino anti-abbandono, ma il sito non è accessibile.

“Da venerdì 21 febbraio – si legge sul sito del Ministero dei Trasporti - la piattaforma sarà accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma. Chi ha già fatto l’acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere il rimborso di 30 euro allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line. Per la registrazione al sistema, è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)”.

Purtroppo, però, a causa dell'alto numero di contatti, il sito è andato completamente in tilt e risulta ancora irraggiungibile.

La legge. La legge nata per evitare le tragedie dei bambini dimenticati in auto. Per chi non si metterà in regola con l'acquisto dei dispositivi anti-abbandono, dal 6 marzo scatteranno sanzioni dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente.