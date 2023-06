Incendio in palazzo a Roma: un morto e 17 tra feriti e intossicati

Le fiamme hanno avvolto uno stabile in ristrutturazione

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Un ragazzo è morto e almeno altre 17 persone sono rimaste coinvolte nell'incendio scoppiato oggi, 2 giugno, a Roma in un palazzo in ristrutturazione in zona Colli Aniene. Sette le persone ustionate, di cui tre in modo grave e dieci gli intossicati.

Lo stabile di otto piani in via Edoardo d'Onofrio è andato a fuoco intorno alle 14.00. Un'alta colonna di fumo nero si è levata dal palazzo: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi del cantiere e hanno raggiunto il settimo piano. I vigili del fuoco dopo aver domato le fiamme, stanno ispezionando tutti gli appartamenti del palazzo per escludere la presenza di altri residenti coinvolti. Sul posto anche il pm di turno della Procura di Roma per il sopralluogo.

"Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d'Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere", afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Esprimo il più vivo cordoglio, a nome della Giunta regionale, alla famiglia della vittima dell'incendio e - aggiunge Rocca - la più sentita solidarietà ai feriti e ai loro familiari. Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, le donne e gli uomini del 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati senza sosta nelle cure. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo".