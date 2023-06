Aperta raccolta fondi “anti violenza” in onore di Giulia Tramontano

L’iniziativa è delle colleghe della sorella di Giulia, Chiara Tramontano

Di: Redazione Sardegna Live

“Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlarlo al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola”. Comincia così il toccante post che Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha pubblicato attraverso le storie del proprio profilo Instagram. Tra la notte del 31 maggio e il 1 giugno, Giulia è stata ritrovata senza vita. Era incinta di 7 mesi e in grembo portava il piccolo Thiago. Mamma e bimbo sono morti, uccisi senza pietà dal padre del piccolo, Alessandro Impagnatiello, reo confesso, che ora si trova in carcere.

LA RACCOLTA FONDI – E proprio in onore e per ricordo della giovane ragazza è stata lanciata l’iniziativa delle colleghe della sorella di Giulia, Chiara Tramontano.

I fondi saranno destinati in parte all'associazione Penelope e per altre iniziative contro la violenza di genere. Chiara Tramontano, riferendosi al nipotino che avrebbe dovuto nascere, ha aggiunto: "avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre. Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi. Questa foto - ha aggiunto riferendosi all'immagine di Giulia allegata al testo - esprime tutta la tua bontà d'animo e tenerezza, la stessa che ha guidato

l'apertura di questa bella iniziativa".