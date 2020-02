Continuità territoriale e sostegno ai dipendenti Air Italy: sit-in a Linate e Fiumicino. VIDEO

La Federazione Associazione Sardi in Italia: "La Sardegna si deve battere per far riconoscere il principio di insularità in Costituzione"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel video: Tonino Mulas, responsabile Trasporti FASI (sit-in Linate)

Maria Gemma Azuni, componente Esecutivo Nazionale FASI (sit-in Fiumicino)