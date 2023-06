Estate 2023: “Record storico di ondate di calore e temperature fino a 46 gradi”

L'allarme degli esperti: “Un caldo fulmineo che potrebbe richiamare masse d’aria tali da produrre temporali e precipitazioni devastanti”

Di: Alessandra Leo

Se fino a qualche giorno fa sembrava che l’estate 2023 non dovesse mai arrivare in Italia, ora gli esperti lanciano l’allarme: “C’è il rischio di un’ondata di calore, con valori che potrebbero essere da record storico per molte aree del nostro Paese. Sarà un caldo fulmineo che potrebbe richiamare masse d’aria tali da produrre temporali anche di forte intensità, con il rischio di precipitazioni devastanti nel Nord Italia”. La notizia è stata riportata da Leggo, che cita “Ener2Crowd.com”, piattaforma e App la quale si basa sui dati della World Meteorological Organization.

Si prospetta un’estate ancora più calda di quella del 2022, quindi, soprattutto nel mese di agosto “per l’effetto combinato dell’aumento della temperatura globale e per il ritorno, dopo 3 anni, del Nino”, spiega Paolo Bellantone, meteorologo e fisico dell’atmosfera, a Il Tirreno.