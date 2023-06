Le parole di Paola Piras su Giulia Tramontano: “Chissà quanta paura ha avuto”

La donna era stata accoltellata dall'ex nel 2021 a Tortolì. “Chissà quanto è stata grande la delusione di Giulia quando ha scoperto di non aver mai conosciuto davvero l’uomo che amava"

“Chissà quanto è stata grande la delusione di Giulia, che caduta la maschera, ha scoperto di non aver mai conosciuto davvero l’uomo che amava, padre di suo figlio”. È il pensiero che ha scritto su Facebook Paola Piras, la donna aggredita a Tortolì con 18 coltellate dell’ex compagno Masih Shahid, che la notte dell'11 maggio 2021 entrò in piena notte nella casa di famiglia e uccise il figlio di Paola, Mirko Farci, di soli 20 anni.

Paola pensa a Giulia Tramontano e scrive: “Chissà quanta paura ha avuto Giulia quando chi doveva proteggerla si è scagliato contro di lei senza rispetto per la sua vita e quella del bambino”, frasi accompagnate dalla foto della 29enne incinta di 7 mesi, il cui corpo è stato trovato oggi.

Il fidanzato convivente di Giulia, Alessandro Impagnatiello, accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, l'ha ucciso con due/tre coltellate, ha poi tentato di darle fuoco per due volte con alcol e benzina, ha nascosto il cadavere e infine ne ha denunciato la scomparsa.

Dopo il ritrovamento del cadavere, il barman 30enne è stato portato nel carcere di San Vittore, al temine del lungo interrogatorio nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella.

È stato lui a dare le indicazioni ai Carabinieri su dove aveva nascosto il corpo senza vita di Giulia: in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall'abitazione della coppia.

Secondo la Pm Alessia Menegazzo l'uomo "ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna. Si tratta dunque di un omicidio premeditato. Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla". Dalle indagini è inoltre risultato che l'assassino "ha inviato messaggi all'amica della compagna dal telefono della Tramontano quando l'aveva già uccisa".

Dalle indagini è inoltre emerso che Alessandro Impagnatiello, poco dopo l'omicidio, avrebbe tentato di incontrare l'altra donna con cui aveva una relazione assicurandole che Giulia se ne era "andata" e che lui era un "uomo libero", screditando anche la 29enne dicendo che quel figlio che aspetta non era suo, cosa non vera. La donna, però, per paura ha deciso di non incontrarlo.

Secondo quanto emerso, nelle ultime ore di vita, Giulia aveva scoperto che il suo fidanzato aveva un’amante. La ragazza lo aveva confidato alla sorella, alla madre e anche a un’amica.

