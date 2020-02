Oggi l’ultimo saluto ad Aurora. Il dolore della mamma: “Il mio rimorso più grande è non averla portata in un altro ospedale”

La 16enne è stata trovata morta nel suo letto dai genitori

Di: Redazione

“Il mio rimorso più grande è non averla portata in un altro ospedale. Ci convivrò per sempre”.

Sono le parole cariche di dolore della mamma di Aurora Graziani, la ragazza di 16 anni trovata morta nel suo letto dai genitori a Montefiascone, in provincia di Viterbo.

La madre ha parlato al Corriere della Sera: “Abbiamo due bellezze di figlie. Io ho smesso di lavorare per accudirle. Mi devo sfogare perché hanno detto di tutto. Al pronto soccorso le hanno dato quelle gocce e dopo non era più lei. Non parlava. Si trascinava a fatica”.

Aurora si era recata al pronto soccorso perché accusava uno stato d'ansia e un attacco di panico. I medici avevano deciso di instradare la giovane su un percorso di assistenza di tipo psicologico. Era stata dimessa al termine di alcuni accertamenti.

Sulla sua morte la Procura di Viterbo ha avviato un’indagine e c'è già un indagato. Si tratta di uno dei medici del pronto soccorso. Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio colposo. All'iscrizione si è arrivati grazie ad acquisizioni testimoniali e documentali.

Il racconto della madre. “Venerdì all’ora di pranzo Rachele, l’altra mia figlia, mi ha chiamata “Corri, Aurora non respira!”. Il 118 ha mandato l’ambulanza. Dicono che non c’era alcun problema fisico: come potevano saperlo? Non le hanno fatto neanche un emocromo. Aurora respirava male, aveva un dolore al cuore ma parlava e camminava normalmente. In ambulanza me la sono stretta al petto e le ho detto: “Guarda che bel sole, tra un po’ è di nuovo estate. Dai, che andiamo al mare e torni abbronzata e bellissima come l’anno scorso”.

“Ha respirato male tutta la notte” – ha detto sempre al Corriere della Sera il padre Giancarlo che ha aggiunto: “non sapevamo che fare, non abbiamo capito. Aurora non si lamentava, non diceva più nulla. Pensavamo che passasse, non che morisse. Aspettava la domenica di Carnevale per mascherarsi, era solo il giorno prima. Come si muore così?”, si chiede ancora il padre. “Se porti un cane dal veterinario lo tengono ore in osservazione. Aurora al pronto soccorso ci è stata venti minuti”.

Oggi i funerali. Alle 15 sono stati fissati i funerali nella chiesa di San Flaviano. "Ciao amore mio", ha scritto la sorella di Aurora su Facebook.