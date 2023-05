Giulia, incinta di 7 mesi, scomparsa a Milano: l'appello dei familiari

“Aiutateci a trovarla, non sarebbe mai fuggita”

Di: Alessandra Leo

“ Non si tratta di un allontanamento volontario”: ne sono fortemente convinti i parenti di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa a Milano da 3 giorni.

Il suo telefono risulta è spento, la donna è stata vista per l’ultima volta sabato sera poi pare scomparsa nel nulla.

Secondo le primissime ricostruzioni riportate da Leggo, Giulia avrebbe portato via di casa soldi e passaporto. Ma i familiari sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario, nonostante tutti gli indizi facciano pensare a una fuga.

A dare l’allarme l’associazione “Penelope”, he si occupa di aiutare le famiglie a ritrovare i propri affetti. Sui social i genitori e i conoscenti della 29enne hanno dato il via a una catena di solidarietà per condividere la foto della giovane.