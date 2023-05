Guardia di Finanza: Sebastiano Galdino è il nuovo Comandante in seconda

Questa mattina si è svolta la cerimonia di assunzione della carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza del Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino

Di: Arianna Zedda

Questa si mattina è svolta la cerimonia di assunzione della carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza del Generale di Corpo d'Armata Sebastiano Galdino , presso la Caserma “Gen. B. Sante Laria” del Comando Generale a Roma e presieduta dal Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro.

All'evento hanno partecipato i Generali di grado vertice del Corpo con una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza al Comando Generale . Il Comandante Generale, che ha ricoperto, fino al 22 maggio scorso anche l'incarico di Comandante in Seconda, ha rivolto al Generale Galdino sentiti auguri per l'assunzione dell'incarico nell'ambito del quale "fornirà il proprio apporto di esperienza e professionalità finalizzato al pieno raggiungimento delle missioni istituzionali, prima fra tutte quella diretta alla tutela della sicurezza economica e finanziaria dell'Italia e dell'Unione Europea", si legge nel comunicato della GdF.

Il Generale Galdino, plurilaureato e titolato presso la Scuola di Polizia Tributaria, nel corso della sua carriera ha avuto incarichi operativi e di Stato Maggiore in tutti i settori in cui opera la Guardia di Finanza. Da ultimo, nel grado apicale, è stato Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo.