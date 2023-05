Farina di insetti nelle mense scolastiche? Il Comune di Biella la vieta

“Prodotti che niente hanno a che fare con le nostre tradizioni e abitudini culinarie” ha spiegato il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Alessio Ercoli

Di: Alessandra Leo

“Biella è il primo Comune a vietare le farine di insetti nelle mense scolastiche”. A comunicarlo è Alessio Ercoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale. La notizia è stata riportata da Leggo.

“Già adesso – ha spiegato Ercoli - il capitolato d'appalto non permette questo tipo di prodotti e le grammature previste escludono qualunque tipo di farina di insetti o comunque prodotti derivanti da insetti. Il nuovo capitolato, dovendo tra l'altro seguire le linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica, avrà le stesse caratteristiche”.

Si tratterebbe, quindi, di “una presa di posizione politica non intende limitare le libertà di nessuno, lasciando ai consumatori la scelta di mangiare cosa vogliono in privato”.

“Ribadiamo però con forza – tiene a precisare Ercoli - che la somministrazione di questi prodotti, che niente hanno a che fare con la nostra dieta alpina e con le nostre tradizioni e

abitudini culinarie, dovrebbe continuare a non essere prevista, anche nel momento in cui le linee guida nazionali dovessero per qualunque motivo cambiare”.