Si veste da Curriculum vitae e va a cercare lavoro nelle aziende

Giacomo, 32 anni, una laurea e 2 master, non riesce a trovare un’occupazione soddisfacente da più di 5 anni

Di: Alessandra Leo, foto Corriere

“Mi chiamo Giacomo Sorrentino, ho 32 anni e cerco un lavoro, queste sono le mie esperienze professionali”. È questa la frase di esordio del giovane romano quando va a chiedere colloqui di lavoro presso le aziende della Capitale, non vestito in modo "normale" ma, udite udite, da Curriculum vitae. La notizia è stata riportata dal Corriere.

Una laurea in Scienze della Formazione dal 2016 e 2 master in Comunicazione, eppure Giacomo da più di 5 anni non riesce a trovare un’occupazione soddisfacente.

Così ha deciso di cambiare il “vestiario” e di recarsi personalmente nelle aziende, anziché mandare semplici mail: “Corro tra agenzie per farmi assumere o quantomeno notare. Voglio lavorare scrivendo e creando valore per le persone, in ambito mediale e/o pubblicitario” ha detto al Corriere il 32enne.