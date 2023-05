Il Papa va in Rai. La prima volta di un Pontefice in uno studio tv

Francesco negli studi di Saxa Rubra per la nuova puntata del programma "A Sua Immagine"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Papa Francesco negli studi televisivi della Rai a Saxa Rubra per un'intervista con il programma della Cei A sua immagine. E' la prima volta per un Pontefice negli studi tv.

L'intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Papa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Francesco ha rilasciato diverse interviste tv, avantieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i giornalisti in Vaticano.

Al suo arrivo a Saxa Rubra, Francesco ha salutato il personale della Rai presente che ha risposto con un applauso. L'intervista viene registrata oggi ma, secondo quanto si apprende, sarà trasmessa il 4 giugno.