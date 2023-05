Fiorello: "Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo"

Il conduttore di Viva Rai 2: "A me piace dirle le cose perché la gente deve sapere"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo Fazio e Annunziata anche Amadeus dice addio alla Rai? E' stato Fiorello, questa mattina ai microfoni di Viva Radio 2, a lanciare quella che lui steso definisce una "bombetta".

"Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo", ha dichiarato lo showman siciliano. "Lì la butto - aggiunge Fiorello -. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere".

Fiorello da giorni fa ironia su quanto sta accadendo in Rai dopo i cambi al vertice.