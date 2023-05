Cancellate le udienze di oggi in Vaticano perché il Papa ha la febbre

Di: Arianna Zedda

"Per via di uno stato febbrile, Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", ha comunicato la sala stampa vaticana, dopo che questa mattina il Papa ha cancellato le udienze.

Il Santo Padre non aveva incontri previsti con gruppi, ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa dell'indisposizione.

Bergoglio, parlando delle sue condizioni di salute in un'intervista a Telemundo registrata ieri, ha detto di stare "meglio. Posso camminare ora. Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono giorni più dolorosi, ma fa parte dell'andamento del disturbo".