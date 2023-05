Servizi segreti italiani assumono nuovi cyber 007: al via la campagna di reclutamento

Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti "forte senso di attaccamento alle istituzioni dello Stato e comprovate doti di riservatezza"

Di: Arianna Zedda

L'intelligence lancia la nuova campagna di reclutamento del personale. La selezione viene effettuata almeno una volta all'anno ma questa volta, nel bando, ha un'indicazione chiara verso le nuove tecnologie piuttosto che per l'analisi tradizionale.

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica "seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale", si spiega in una nota.

I possibili nuovi cyber 007 potranno presentare la propria candidatura per le varie posizioni aperte sul sito fino al 30 giugno prossimo.

L'avviso di ricerca è rivolto a giovani professionalità con formazione e competenze nei seguenti settori: algoritmica per la crittoanalisi; fotointerpretazione di immagini satellitari; tecniche di machine learning per il riconoscimento biometrico.

Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti "affidabilità e sicurezza, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza".

Al termine di un preliminare screening curriculare, i candidati saranno sottoposti alle previste procedure selettive, comprendenti la verifica del possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e dei requisiti indicati di affidabilità e sicurezza. In caso di assunzione, la qualifica professionale attribuita terrà conto degli esiti della selezione, dei titoli di studio e delle esperienze professionali del candidato.