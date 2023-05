Sospeso l'abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, Lav chiede di portarli in un rifugio

L’uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 è stata sospesa dal Tar di Trento fino al 27 giugno

Di: Arianna Zedda

L'uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 è stata sospesa dal Tar di Trento fino al 27 giugno. La Lav ha comunicato così la notizia: “ La vita degli orsi per ora è salva ”, dopo aver presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento insieme ad altre associazioni come Enpa e Oipa.

Le possibilità di trasferire gli animali sono concrete e reali e Lav ha annunciato che depositerà l'approfondimento richiesto del progetto per portarli in salvo in un rifugio sicuro , pagando tutte le spese.

L'udienza di merito del Tar è prevista per il prossimo 14 dicembre e secondo l'associazione Jj4 e Mj5 possono non essere uccisi fino a quella data.