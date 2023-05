Emilia Romagna: "Vi aiutiamo". Si fingono volontari e rubano risparmi a due anziani

"Ho aperto la borsa, ho visto che non c'era più niente e ho detto 'o Signore, questo proprio no'. Ero disperata"

Di: Arianna Zedda

Due coniugi di origine albanese sono stati arrestati domenica mattina dalla Polizia a Fornace Zarattini, frazione vicino Ravenna, per aver rubato 5.500 euro a una coppia di anziani ultrasettantenni alluvionati.

I due si sono presentati nella casa che dall'inizio dell'emergenza era circondata di fango e si sarebbero offerti alla coppia di pensionati di aiutarli a spalare, presentandosi come giovani altruisti pronti ad aiutare. Dopo aver liberato il piano terra e il giardino, i due albanesi avrebbero quindi salutato gli anziani, andandosene.

I 70enni, poco dopo però, hanno scoperto che mancavano circa 6mila euro dalla loro abitazione.

Sono subito scattate le denunce i poliziotti del servizio anti sciacallaggio nel giro di poche ore hanno arrestato i due falsi volontari, ritrovato e riconsegnato ai legittimi proprietari i soldi.

" Io ho messo fuori questi soldi, in una borsa dentro uno scaffale, perché avevo paura che entrassero, erano dei risparmi che tenevamo in casa se ci fosse stato bisogno. Loro sono entrati e hanno cominciato a sgomberare tutto, ma io non mi ricordavo più niente, dopo di che quando erano pronti per andarsene mi è venuto un flash, 'ma io avevo i soldi in quella borsa', ho cercato disperatamente questa borsa e l'ho trovata, ma aprendola ho visto che non c'era più niente e ho detto 'o Signore, questo proprio no'. Ero disperata, è stata la ciliegina sulla torta ", ha dichiarato la signora ai microfoni di TGcom24.

Gli sciacalli ora resteranno in custodia cautelare in carcere, come deciso dal Gip, che ha valutato l'azione "spregiudicata e risoluta", sfruttando una "emergenza collettiva per bieche finalità veniali".