Minaccia strage su WhatsApp: carabinieri lo rintracciano e lo arrestano

Ripetute volte aveva minacciato una strage con Kalashnikov in Germania, tornato in Italia è stato rintracciato e arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri del Comando di Catania hanno tratto in arresto un 36enne di Mirabella Imbaccari, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. Il motivo? L'uomo avrebbe minacciato di compiere una strage in alcuni negozi a Calw, città della Germania, dove risiedeva, sparando un migliaio di munizioni con un Kalashnikov Ak-47 e causando numerosi morti tra italiani e tedeschi. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Caltagirone.

Più volte l'uomo avrebbe minacciato di compiere la strage, portando come esempio lo sterminio avvenuto il 15 marzo 2019 nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda. Dopo aver intercettato i suoi messaggi le autorità tedesche avevano fermato l'uomo in Germania, perquisendo la sua abitazione alla ricerca delle armi delle quali vantava il possesso, senza trovarle. Tuttavia, il rischio che potesse in ogni caso portare a termine quanto minacciato ha indotto l'autorità giudiziaria tedesca a emettere il provvedimento cautelare, disponendo la sua custodia in carcere.

Nel frattempo, però, lo stesso ha lasciato la Germania facendo rientro in Italia. Così le autorità tedesche hanno esteso le ricerche in campo internazionale. Alla fine i militari di Catania sono riusciti a rintracciare il 36enne in un appartamento e ad arrestarlo.