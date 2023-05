La premier Meloni in Emilia Romagna. Ai volontari: “È bello quello che fate”

Visita della presidente del Consiglio nelle zone alluvionate

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il rientro anticipato dal G7 in Giappone, la premier Giorgia Meloni si è recata quest’oggi in visita nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. La presidente del Consiglio è atterrata nella tarda mattinata all’aeroporto di Rimini, poi ha intrapreso un viaggio in auto tra i comuni colpiti dalle inondazioni dei giorni scorsi.

Un cittadino di Ghibullo, paese a circa dieci chilometri a sud ovest di Ravenna, ha postato su Facebook che ritrae la premier sul posto. “Siete molto bravi ad aiutare qui, a portare alimenti in queste zone. E’ bello quello che fate. Mi dispiace per quanto accaduto” ha detto la Meloni, che non si è sottratta a selfie, strette di mano e abbracci con i cittadini incontrati in strada.

La premier è accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e questo pomeriggio a Forlì ha incontrato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Successivamente, i due hanno visitato un’area colpita a Faenza. Dopo un ulteriore sopralluogo in alcuni paesi del forlivese e del ravennate, la presidente del Consiglio si è spostata a Ravenna: ora si trova nella prefettura della città emiliana.