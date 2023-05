Blitz degli ambientalisti nella Fontana di Trevi: l’acqua diventa nera

“Il nostro paese sta morendo” hanno urlato, ricevendo però gli insulti di passanti e turisti

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova azione dimostrativa del movimento ambientalista “Ultima Generazione” in pieno centro a Roma. Una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, uno dei monumenti simbolo della Capitale.

In poco tempo l’acqua è diventata nera. I giovani attivisti hanno esposto anche uno striscione per la campagna “Non paghiamo il fossile”, urlando “il nostro paese sta morendo”, tra gli insulti dei passanti e dei turisti. A interrompere l'azione la Polizia Locale. Saranno quasi sicuramente denunciati, così come avvenuto per altre iniziative analoghe.