Irrompe in Vaticano per parlare con il Papa: 40enne sottoposto a Tso

Di: Arianna Zedda

Simone Baldovino, 40enne italiano con un precedente per droga, in condizioni psicofisiche molto alterate, giovedì sera intorno alle 20 ha fatto irruzione in Vaticano forzando il varco di Porta Sant'Anna e altri due successivi e continuando la sua folle corsa terminata nel Cortile di San Damaso, nonostante i colpi di pistola sparati inutilmente dai gendarmi alle ruote del mezzo.

L'uomo è stato portato al reparto di psichiatria dell'ospedale Santo Spirito in Sassia, per essere sottoposto a un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) e la Sala Stampa Vaticana riferisce come la decisione sia stata presa "al termine dell'interrogatorio, una volta constatate le condizioni dell'uomo".

Baldovino a suo dire doveva parlare col Papa e alla fine ha attuato il suo tentativo di entrare nella Città Leonina "con le maniere forti". Secondo le prime informazioni, l'uomo non avrebbe nessun legame col Vaticano.