Laura Pausini, anche gli anziani genitori impegnati a spalare il fango: "Esempio di una vita"

La cantante ha postato la foto dei familiari a Solarolo, anch'essa colpita dall'alluvione: "Mamma e babbo, 75+78 anni. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai"

Di: Redazione Sardegna Live

“Mamma e Babbo. 75 + 78 anni. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”. Così Laura Pausini condividendo sui social un'immagine che immortala i genitori a Solarolo, paese di origine della cantante, mentre con guanti e stivali cercano di spazzare via il gango che ha inondato le abitazioni.

“Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano”, commenta l'artista, che in questi giorni è più che mai attiva sui social lanciando appelli e contribuendo a donazioni per l'Emilia Romagna. “Forza Romagna terra mia. Ti amo”, ha concluso.

Nel frattempo, l'emergenza nella regione è stata prolungata fino a domani, sabato 20. Sono quasi 3mila gli uomini della Protezione civile in campo, oltre 1.100 i volontari. Proseguono gli interventi di assistenza e messa in sicurezza della popolazione con 8mila persone già ospitate nelle strutture d'accoglienza.

Il Ministero ha già individuato quattro milioni di euro per gli interventu più urgenti di messa in sicurezza.