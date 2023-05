Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale

Il leader di Forza Italia era ricoverato da 45 giorni al San Raffaele

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda mattinata di oggi Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano ed è tornato a casa. Il leader di Forza Italia era ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Nella struttura ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. Oggi il via libera dei medici alle dimissioni. Davanti alla cancellata di via Olgettina 60, si sono radunati numerosi giornalisti ma anche alcuni curiosi.