Maltempo Emilia Romagna, marito e moglie 70enni trovati morti in casa

Forse tornati nel proprio appartamento per recuperare un elettrodomestico. Salgono a 11 le vittime

Di: Alessandra Leo, foto Adnkronos

Due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni, sono purtroppo rispettivamente la decima e l’undicesima vittima del maltempo che da 3 giorni sta flagellando l’Emilia Romagna.

I due coniugi, come informa Leggo, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di Russi, nel Ravennate, che è stato drammaticamente invaso dall'acqua a causa dell’incessante pioggia. A lanciare l'allarme già ieri sui social era stato il loro figlio, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con i genitori. Si presume che i coniugi fossero tornati in casa probabilmente per recuperare un elettrodomestico, ma non si esclude neppure una morte per folgorazione. Al vaglio degli inquirenti le cause dell’ennesima tragedia nelle zone più colpite dall’anomalo alluvione.

Le persone evacuate in Emilia Romagna sono ormai oltre 10mila, di cui 4mila solo nel bolognese, alle quali si aggiungono svariate migliaia nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna in una nota.

Continuano intanto senza sosta le attività di soccorso dei Vigili del Fuoco.