Cadavere di una donna sulla spiaggia a Cesenatico

Le indagini: “Non sappiamo se sia affogata nell'alluvione”

Di: Alessandra Leo

Una donna è stata trovata morta oggi sulla spiaggia di Zadina, sul litorale nord, di Cesenatico. La conferma è arrivata dal sindaco Matteo Gozzoli e a riportare la notizia è Leggo.

Sul ritrovamento del corpo, che dalle prime informazioni potrebbe essere di una donna tedesca, sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri: non è detto che sia una morte da affogamento, perché il corpo era in spiaggia. Non è ancora chiaro se la morte possa essere messa o meno in relazione con il maltempo che nelle ultime ore sta flagellando l’Emilia Romagna.

In questo caso salirebbero a 6 le vittime a causa dell’alluvione. Un uomo trovato senza vita a Forlì al piano terra della sua casa e un altro a Ronta di Cesena a causa dell’esondazione del fiume Savio sono state i primi morti a causa del maltempo.

“La situazione è molto critica, chiedo a tutti la massima collaborazione e di evitare di camminare lungo i torrenti”, afferma su Fb il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.