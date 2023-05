Emergenza maltempo in Emilia Romagna: 2 morti e un disperso

Evacuate almeno 900 persone, un’altra notte di paura e di soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Alessandro Armagno

Si aggrava il bilancio del maltempo in Emilia Romagna.

Ritrovato senza vita nel piano terra della sua casa vicino agli argini del fiume Montone, l'uomo che risultava disperso a Forlì. Un altro ha perso la vita a Ronta di Cesena a causa dell'esondazione del fiume Savio e dalle forti piogge che si abbattono sulla regione da ieri. Risulta inoltre dispersa sua moglie.

E' stata un’altra notte di paura a Faenza, dove in alcune strade l'acqua ha ormai superato i primi piani delle case e in molte zone della città non c'è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate.

A Forlì, nella centrale piazza del Popolo, il Comune ha aperto il Palazzo del Podestà, per accogliere le persone che abitano in centro e che sono state costrette a lasciare casa.. A Cesena molte persone sono state costrette a salire sui tetti.

"Continuano gli interventi di evacuazione da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, sommozzatori e Soccorso alpino richiesti da famiglie interessate dall'allagamento parziale del piano terra della propria abitazione". scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

La raccomandazione principale è quella di portarsi ai piani alti.