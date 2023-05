Anziano travolto e ucciso da un furgone: alla guida un detenuto in permesso

L’investitore si è poi gettato nel laghetto della cava per sfuggire alla polizia locale. Pare non avesse nemmeno la patente

Di: Alessandra Leo

È un detenuto in permesso lavorativo che sarebbe dovuto rientrare in carcere in serata l’uomo che ha investito e ucciso con il furgone un uomo di 78 anni in bicicletta. Il dramma è avvenuto alle porte di Milano e la notizia è stata riportata da Leggo.

Secondo i primi accertamenti pare che l’investitore non avesse nemmeno la patente. Era il suo primo giorno lavorativo presso una ditta esterna e il furgone con cui ha travolto il 78enne appartiene alla ditta per cui lavora.

Dopo aver investito l’anziano, l’uomo si è gettato nel laghetto della cava per sfuggire alla polizia locale ma è stato trovato è bloccato dagli agenti. È ora accusato di omicidio stradale.