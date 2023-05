Ponte sullo Stretto, il Governo pone la fiducia: domani il voto alla Camera

Il ministro Salvini: "Lavori al via entro l'anno prossimo"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia a nome del governo sul dl Ponte di Messina. La fiducia era già stata preannunciata nella capogruppo di Montecitorio.

Domani è previsto il voto di fiducia e mercoledì il voto finale sul provvedimento. Intanto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Firenze ha ribadito che "entro l’anno prossimo si parte coi lavori del ponte.

"Il mio ministero - ha ricordato Salvini - è quello che ha più soldi dei fondi europei: li voglio spendere tutti, fino all’ultimo euro, e spenderli bene. Stiamo investendo su strade e ferrovie in Sicilia e Calabria miliardi di euro: fermare tutto per i 3 km che separano da sempre la Sicilia dal resto d’Italia è una follia; quindi il ponte non solo è un diritto dei siciliani ma è qualcosa che l’Italia intera e l’Europa si attende da decenni. Così come per altre infrastrutture, io penso che sia doveroso farlo perché gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo, quindi entro l’anno prossimo si parte coi lavori, a Dio piacendo”.