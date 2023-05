Omicidio Jessica Malaj: la madre Tefta lascia l'ospedale per assistere ai funerali

L'ultimo saluto alla figlia

Di: Redazione Sardegna Live

Parteciperà al funerale della figlia Jessica. Tefta Malaj, madre della 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio, in mattinata dovrebbe lasciare per qualche ora il reparto di chirurgia generale del Policlinico di Foggia per darle l'ultimo saluto.

I funerali si terranno questa mattina a partire dalle 10.30 nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore (Foggia). Sabato scorso erano stati celebrati quelli di Massimo De Santis, il vicino di casa ucciso a coltellate dallo stesso uomo, che dopo ha riversato la sua furia su moglie e figlia.

Nel frattempo, il legale di Tefta ha presentato, in vista delle dimissioni dall'ospedale, un'istanza con richiesta di aiuto per il cambio del domicilio al sindaco di Torremaggiore, Emilio di Pumpo. Infatti, dopo il dramma la donna non avrebbe intenzione di tornare a vivere nella stessa abitazione in cui è stata uccisa la figlia. 

