GFvip. Pago e Serena: nella casa entra Pedro Settembre e cerca di far ragionare il fratello

Miriana Trevisan interviene sulla lite tra Pago e Serena

Di: Redazione Sardegna Live

La love story di Pago e Serena sta diventando una telenovela. Nella puntata di ieri, 10 febbraio, è successo di tutto. Sul fatto è intervenuta a Mattino 5, anche la ex moglie del cantante di Quartu, Miriana Trevisan.

Nella decima puntata del GFvip condotta da Alfonso Signorini si è parlato ancora dei due protagonisti sardi. Nella casa è entrato Pedro, il fratello di Pago che ha cercato di farlo ragionare e fargli capire che Serena non è la donna adatta a lui. Per lui deve uscire dalla casa. L’umore di Pacifico Settembre è cambiato quando il fratello gli ha riferito che Serena avrebbe messo dei like alle foto di Alessandro, il tentatore di Temptation Island Vip che ha mandato in crisi la loro storia. Serena, dal confessionale, confessa tutto e si difende dicendo che il like è stato messo senza malizia.





A Pago la cosa non va giù, ma continua a dirsi innamorato dell’ex tronista di Uomini e Donne.