Pamela Mastropietro: trovato morto in casa il padre Stefano

Di: Alessandra Leo

Stefano Mastropietro, papà di Pamela Mastropietro, la 18enne stuprata, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata, è stato trovato senza vita questa mattina attorno alle 11 nella sua casa a Roma. Aveva 44 anni. La drammatica notizia è stata riportata da Il Corriere Adriatico e da TgCom24.

Il corpo, secondo una prima ricostruzione, era riverso a terra e attorno c'era del sangue. Una delle ipotesi è che il 44enne possa aver avuto un malore ed essere caduto, ma non si esclude nulla. Sarebbe stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

“ Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma, accogli il tuo papà tra le tue braccia”. Questo il pensiero che ha scritto su Fb Alessandra Verni, ex moglie di Stefano e mamma di Pamela.

Secondo gli inquirenti la morte risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento.