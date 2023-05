Gisella Cardia da Bruno Vespa: dice di essere nata morta e di lottare contro il diavolo

“Anagraficamente mi chiamo Maria in onore della Madonna, perché già la mia nascita è stata una grazia – ha detto Gisella Cardia - Mia madre e mia zia mi hanno sempre raccontato che sono nata morta, mi avevano buttata come uno straccio vecchio su un marmo dell'ospedale, perché non mi batteva il cuore. La sorella di mia mamma allora andò a pregare una statua della Madonnina in ospedale chiedendole la grazia. Poi chiamarono mia madre e le dissero: "Signora, la bambina è viva”.