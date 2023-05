Padre ubriaco minaccia di gettare la figlia di un anno dalla finestra: fermato con il teaser

Panico a Pavia: i carabinieri sono stati avvisati dai vicini, allarmati dalle urla della moglie

Di: Alessandra Leo

È accusato di aver aggredito la moglie e di aver minacciato di gettare la figlioletta di un anno dalla finestra di casa al terzo piano, un 40enne romeno, arrestato ieri dai carabinieri in provincia di Pavia. La notizia è stata riportata da Leggo.

I militari sono stati allertati dai vicini di casa dell’uomo, allarmati dalle urla della moglie, scappata di casa con le figlie di 12 e 14 anni dopo essere stata aggredita dal 40enne, ubriaco e con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Come riporta Leggo, il marito era rimasto nell'appartamento con la figlia di un anno e, quando si è accorto della presenza dei carabinieri, si è affacciato alla finestra sporgendosi con la bimba in braccio e minacciando di farla cadere. I militari hanno cercato di tranquillizzare l'uomo, posizionandosi sotto la finestra e allertando contemporaneamente i vigili del fuoco per forzare la serratura della porta dell'appartamento, Il 40enne intanto aveva iniziato a lanciare dei vasi di fiori di sotto.

Una volta dentro l’abitazione, l’uomo ha nuovamente minacciato di buttare giù la bambina costringendo i carabinieri a utilizzare il taser. Il 40enne si è però rialzato e ha sferrato calci e pugni i militari. Una volta bloccato, è stato portato in carcere. La bimba, secondo quanto riferito, è fortunatamente in buone condizioni di salute.