GFvip: Serena Enardu litiga con Pago: «Non posso pagare per tutta la vita, me ne vado»

Pago ha lasciato intendere che quanto successo a Temptation Island Vip non sia ancora acqua passata

Di: Redazione Sardegna Live

Dentro la casa del Grande Fratello Vip ne succedono di tutti i colori. Dopo la gioia di Pago e Serena per essersi ritrovati i due ripiombano in una crisi profonda. Tra i die infatti è scoppiata una lite i cui l’ex tronista di Uomini e Donne ritiene che Pago vorrebbe imporle cosa pensare degli altri concorrenti. Poi l’influencer di Quartu è scoppiata a piangere e rivolgendosi al compagno ha detto: «Se hai ancora bisogno di tempo, io me ne vado».

Enardu ha accusato Pago di pretendere che lei si comporti sempre come dice lui: «Non è che se tu mi dici di fare qualcosa, io devo fare per forza quello che mi dici tu. A differenza mia, tu ogni tanto hai la presunzione di farmi degli appunti su cose che tu magari faresti in una maniera diversa». Pago le ha risposto a tono dicendole che lei è libera di fare tutto ciò che vuole: «Io faccio degli appunti perché per me è così, non per dire a te cosa fare. Il discorso è molto semplice. Se sei qua, puoi fare quello che vuoi, puoi anche decidere di passare tutto il tempo da sola».

Pago, poi, ha lasciato intendere che quanto successo a Temptation Island Vip non sia ancora acqua passata. Così, Serena Enardu ha replicato: «Se vuoi me ne vado. Se hai ancora bisogno di tempo, io me ne vado. Basta che lo dici».

Poi è scoppiata a piangere: «Non è che devo pagare tutta la vita». A tarda sera i due si sono chiariti e si sono scambiati un lungo bacio.