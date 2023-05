Festa scudetto Napoli, Emy Buono si spoglia in piazza: "Mi sono sentita stuprata"

La tiktoker: "Mi hanno baciato il cu... Una donna che si denuda non consegna il pass a un uomo per farsi stuprare"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Emy Buono

La tiktoker Emy Buono, napoletana sfegatata, è scesa in piazza insieme a migliaia di concittadini per festeggiare la vittoria dello scudetto degli azzurri.

L'outfit scelto per l'occasione prevedeva una t-shirt tagliata sul seno, copricapezzoli, una cintura in vita e pantaloni a vita bassa con intimo azzurro.

Un look che, come ha raccontato la ragazza sui social, ha attirato le attenzioni malsane di molti presenti: "Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il culo".

"Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare - ha poi aggiunto sfogandosi su TikTok - . È normale che allora gli uomini ci trattino come carne da macello".