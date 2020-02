Con pianti e capricci convince i genitori a comprargli un Gratta&Vinci: bimbo di 5 anni vince 300 mila euro

Il padre ne aveva appena acquistato uno vincendo solo 5 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ha fatto i capricci perché voleva anche lui un Gratta&Vinci. Un 48enne di origini calabresi ma da qualche settimana residente a Parma, qualche giorno fa è entrato in una ricevitoria per acquistare 15 euro di crediti per i giochi della Nintendo.

L’uomo ha pagato con una banconota da 20 euro e ha chiesto un biglietto della lotteria istantanea al posto del resto, vincendo 5 euro. A quel punto il bimbo di appena 5 anni e mezzo ha iniziato a fare piangere, strillare e fare i capricci perché anche lui voleva un biglietto.

Il 48enne, un dipendente sanitario, ha ceduto e ha acquistato un altro Miliardario. I due hanno grattato insieme e inizialmente pensava di aver vinto mille euro, poi ha continuato a rimuovere la patita argentata e ha visto che la cifra era molto più alta. Padre e figlio hanno lasciato il locale senza dire una parola.