Aleandro ucciso a 32 anni per affitti non pagati: fermato il padrone di casa

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per motivi economici

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Aleandro Guadagna, 32 anni, è stato ucciso stamattina a colpi di pistola per strada a Palermo. I carabinieri del comando provinciale stanno indagando per ricostruire la vicenda: dalle prime informazioni l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per motivi economici. La notizia è stata riportata da Leggo.

Il primo sospettato sarebbe il padrone di casa della vittima, rintracciato dai militari qualche ora dopo il delitto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'omicida avrebbe atteso che la vittima uscisse dal portone di casa, prima di sparare e poi fuggire.



I familiari del giovane hanno immediatamente chiamato il 112 e un’ambulanza ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In strada lo strazio e il dolore di amici e parenti della vittima.

Secondo quanto riporta Leggo, pare che tra i due ci fossero state alcune discussioni per affitti non pagati, e stamattina il proprietario di casa sarebbe andato da lui per riscuotere quanto dovuto.