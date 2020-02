Sanremo: nuovo boom di ascolti, superato il 53% di share

E' la miglior seconda serata dal 1995. Stasera i duetti, ospiti Benigni e Mika

Di: Redazione Sardegna Live

Il successo della prima serata non era un caso. Il Festival di Amadeus si ripete nel record di ascolti anche nella seconda: 53,3% di share medio, la miglior seconda serata dal 1995, conduceva Pippo Baudo. Sono stati 9 milioni 962mila gli spettatori in media. Un anno fa il Baglioni bis totalizzò 9 milioni 144mila spettatori (47.3%).

"E' un risveglio bellissimo - commenta Amadeus - ma sto con i piedi per terra. Ci sono altre tre serate, mi lascerò andare domenica mattina. Fiorello illumina il Festival. E' un fratello che mi fa stare tranquillo. Cercherò anche di asciugare alcune cose, siamo andati un po' lunghi, mi dispiace».

Stasera è la serata di due conduttrici straniere: Georgina Rodriguez, modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, e Alketa Vejsiu, cantante e conduttrice televisiva. Il campione della Juventus non sarà all'Ariston, "Credo lo guarderà da casa", dice Amadeus.

Oggi sarà anche la volta dei duetti e delle cover per celebrare i 70 anni del festival di Sanremo. Michele Zarrillo con Fausto Leali (Deborah); Junior Cally con i Viito (Vado al massimo; Marco Masini con Arisa (Vacanze romane; Riki con Ana Mena (L'Edera); Raphael Gualazzi con Simona Molinari (E se domani); Anastasio con la PFM (Spalle al muro); Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Si può dare di più); Albero Urso con Ornella Vanoni (La voce del silenzio); Elodie con Aeham Ahmad (Adesso tu); Rancore con Dardust e La rappresentante di lista (Luce); Pinguini Tattici Nucleari (70 volte); Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa); Giordana Angi con Solis String Quartet (La nevicata del '56); Le Vibrazioni con i Canova (Un'emozione da poco); Diodato con Nina Zilli (24 mila baci); Tosca con Silvia Perez Cruz (Piazza Grande); Rita Pavone con Amedeo Minghi (1950); Achille Lauro con Annalisa (Gli uomini non cambiano); Bugo e Morgan (Canzone per te); Irene Grandi con Bobo Rondelli (La musica è finita); Piero Pelù (Cuore matto); Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto (Se me lo dicevi prima); Elettra Lamborghini con Myss Keta (Non succederà più); Francesco Gabbani (L'italiano).

Ospiti di giornata Roberto Benigni e Mika che si esibirà a piazza Colombo.