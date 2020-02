Summer Camp: le vacanze all'estero perfette

Qualche settimana fa ci siamo chiesti quale potesse essere il regalo più sognato dai nostri giovanissimi lettori. La risposta è stata per lo più univoca.

Di: Redazione

Summer Camp: campi estivi all'estero, una esperienza formativa a tutto tondo. Nei campi estivi si vivono momenti di formazione linguistica, si conosce cultura e tradizioni di un Paese differente da quello dove si vive tutto l'anno, si conoscono coetanei di tutto il mondo. Una esperienza di massima formazione specialmente per chi passa buona parte dell'anno in Sardegna.

Summer Camp: perchè piacciono

Nelle scuole italiane tutti ma proprio tutti studiano almeno una lingua straniera: in genere l'inglese, le lezioni scolastiche non bastano per poter conoscere in modo approfondito una lingua. Lo sanno benissimo i giovani studenti sardi, sopratutto dei piccoli paesi e delle zone interne che scelgono le soluzioni proposte da EF per quanto concerne i campi estivi all'estero.

Ma sappiamo di cosa parliamo?

Si tratta di una soluzione progettata per studenti della scuola primaria e degli istituti secondari. La mattina orario di lezione per migliorare le competenze linguistiche ed acquistarne delle nuove. Il pomeriggio tempo libero dedicato ai propri hobby. Una vacanza a tutti gli effetti svolta però lontano da casa ed in un contesto differente da quello solito.

Le attività pomeridiane sono davvero tantissime e sono programmate per continuare l'apprendimento della lingua.

Le proposte di summer camp sono davvero interessanti: per voi abbiamo dato uno sguardo a quelle di EF, Education First, società internazionale specializzata nella formazione linguistica.

E' estate ed è chiaro che tutti, ma proprio tutti, amano il mare ed allora oltre alle lezioni di lingua è possibile scegliere attività come surf,vela o persino immersioni e tantissime altre attività legate al mondo del mare con un campo estivo a Malta. Se invece si ama l'arte e la musica si può pensare a New York.

Campi estivi: le destinazioni

Tantissime sono le destinazioni dei summer camp, quelle che sognano i nostri giovani lettori ve le segnaliamo in breve.

America: le proposte vanno dalle spiagge della California, a Miami o New York, una idea che piace in modo particolare ai liceali italiani.

Irlanda: tra verde e leggende, una location poetica e spensierata ed ovviamente possibilità di trascorrere le vacanze estive a Dubilno

Inghilterra: Brighton o Eastbourne ma anche ad un campo estivo a Londra o i Bristol, Oxford, Cambridge e tantissime altre mete. Oltre all'offerta formativa diventa particolarmente ghiotta l'opportunità di frequentare lezioni di sport, arte, moda o musica. Non si si può dimenticare ad esempio che EF collabora con il West Ham United Foundation, uno degli storici club londinesi di football.Se si sceglie il summer camp a Londra si si potrà allenare con i preparatori atletici del West Ham!

Malta: meta perfetta per chi ama il mare e chi più dei giovani lettori di Sardegnalive? A Malta, piccola isola nel cuore del Mediterraneo oltre ad imparare l'inglese si potranno fare tuffi senza pari e non soffrire di certo per il clima. Molto simile al nostro quindi perfetto per l'estate. Inoltre interessantissime le proposte del beach club all'interno del campus EF.



Ovviamente le proposte non cessano qui: ci sono summer camp in diverse realtà europee e non solo. La vacanza perfetta per i giovani sardi è tra studio e divertimento. Ottimo da sapere!