Ferisce la ex compagna sparandole e si barrica in casa con le figlie, poi si suicida

All'arrivo dei carabinieri si è sparato. Sotto choc le figlie

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di terrore ieri pomeriggio a Cremnago di Invergo, nella Brianza comasca, dove un uomo di 62 anni in preda a un raptus ha prima ferito la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di fare irruzione nell'appartamento. A quel punto l'uomo si è tolto la vita sparandosi. Il 62enne era da tempo in rotta con la donna, e gli era già stato imposto un divieto di avvicinamento a lei e alle figlie.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto una discussione con la ex prima di esplodere il colpo di pistola, che fortunatamente le ha solo sfiorato il volto. Mentre lei tentava di fuggire, lui è riuscito a barricarsi in casa chiudendo le bambine in un locale.

Poi l'intervento dei militari e il suicidio. Le piccole sono illese, ma sotto choc.