Gessica Notaro contro Junior Cally: "Abbiamo una cosa in comune, la maschera. Lui la usa per idolatrare la violenza"

"Io la indosso per rimediare ai danni della violenza subita"

“Alla fine, io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo: entrambi indossiamo una maschera. Lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per rimediare ai danni della violenza subita”.

Così in conferenza stampa Gessica Notaro, la modella riminese sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. Ieri sera la giovane si è esibita come ospite sul palco dell'Ariston con il brano "La faccia e il cuore".

"Non è che non abbia voluto prendere posizione di fronte alla questione Junior Cally - ha detto rispondendo alle domande dei cronisti - non abbiamo voluto alimentare la polemica solo perché abbiamo pensato che un messaggio di speranza bastasse".

Intanto, è stata fissata per il 10 marzo in Cassazione l'udienza per Edson Tavares, l'ex fidanzato (32 anni) di Gessica, a processo per averla perseguitata e sfregiata con l'acido.

Il giovane di Capo Verde, ora in carcere, è stato condannato dalla Corte di appello a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni per l'aggressione del 10 gennaio 2017 e per lo stalking. I giudici di secondo grado hanno definito in sentenza l'agguato con l'acido la "plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola 'possedere' egli stesso". La sentenza aveva anche confermato l'espulsione a fine pena e i risarcimenti alle parti civili, cioè Gessica, difesa dagli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi e l'associazione Butterfly, che si batte contro la violenza sulle donne, rappresentata dall'avvocato Elena Fabbri.

