Esplosione in fabbrica nel Cremonese: cinque feriti

Lavoratori investiti da olio incandescente e pezzi metallici

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni gravi, è il bilancio dell'esplosione avvenuta oggi pomeriggio alla fonderia Trade Broker di Casalbuttano (Cremona).

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 quando,, stando ai primi accertamenti eseguiti da carabinieri e ispettori di Ats Val Padana, è scoppiata una bombola utilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell'alluminio.

La deflagrazione ha coinvolto anche alcune tubature e l'olio incandescente che, insieme a pezzi metallici, ha investito i cinque che in quel momento stavano lavorando nelle vicinanze dell'impianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli equipaggi di due elisoccorsi, decollati da Milano e da Parma. I cinque feriti sono stati trasportati agli ospedali di Milano, Parma e Cremona e il più grave sarebbe un 48enne bresciano. In condizioni serie anche un 67enne cremonese e un 38enne indiano. Ricoverati anche un 39enne e un 38enne di nazionalità indiana.