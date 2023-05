Operaio trova portafoglio e lo consegna ai carabinieri. Proprietario: "Grazie"

Trentenne gambiano trova 150 euro in contanti e li riconsegna

Di: Redazione Sardegna Live

Trova un portafoglio a terra e lo consegna ai carabinieri, il proprietario chiede di incontrarlo per ringraziarlo.

Protagonista della vicenda è un operaio 30enne di origini gambiane che nei giorni scorsi, in sella alla sua bicicletta, è partito da San Fior (Treviso) per raggiungere la caserma dei Carabinieri di Conegliano, dove ha consegnato ai militari un portafoglio contenente documenti ed effetti personali del proprietario e 150 euro in contanti.

Lo sbadato che aveva smarrito il "malloppo" è uno studente universitario della zona. Quando i militari dell'Arma lo hanno chiamato per comunicargli il ritrovamento del borsellino da parte dell'operaio, il giovane ha voluto ringraziarlo personalmente.