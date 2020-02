Un ristoratore rifiuta la prenotazione di Chiara Ferragni e chiude la telefonata

Il ristoratore: «I miei clienti sono tutti uguali»

Di: Redazione Sardegna Live

L’influencer Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per un episodio singolare. I fatti risalgono a qualche giorno fa. La donna infatti ha chiamato in una nota pizzeria di Caserta per prenotare un tavolo. E fin qui tutto normale. Ma tra le richieste dell’influencer da 18 milioni di followers originaria di Cremona ce n’era una che al proprietario del locale non è andata giù.

La donna pretendeva di poter mangiare in un privée lontano dagli altri clienti, occhi indiscreti e paparazzi. Il titolare però ha rifiutato la prenotazione sostenendo che «I clienti sono tutti uguali».