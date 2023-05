Silvio, 35 anni, morto in crociera dopo aver chiesto la mano alla compagna

Il giovane è stato probabilmente stroncato da un infarto, i parenti: “Soccorso in ritardo”

Di: Alessandra Leo, foto Facebook

Mancava ormai poco al porto di Civitavecchia, dopo un viaggio d’amore in cui Silvio Maisti, 35 anni, ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, Valentina Triolo. I due si trovavano in crociera tra la gioia e la spensieratezza, quando Silvio, nella notte successiva alla promessa di nozze, ha avuto un malore, probabilmente infarto, che gli è costato la vita. La drammatica notizia è stata riportata da TgCom 24.

Un viaggio da sogno che si è trasformato in un incubo per Valentina, il loro bimbo di 14 mesi e alcuni familiari che si trovavano in viaggio con loro. “I soccorsi sono stati chiamati subito – ha raccontato il padre della compagna di Silvio a Lanuovatribuna.org – ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare”.

Il 35enne, come riporta TgCom 24, si sarebbe sentito male alle 6,20 mentre era a letto, in cabina con la compagna e il loro figlioletto. La donna ha immediatamente allertato i vicini di cabina e il personale della nave.

L’attracco a Civitavecchia era previsto per le 7 e lo sbarco alle 8. “Le forze dell’ordine, una volta arrivata la nave al porto, sono state fatte salire alle 14,30 solo grazie all’intervento della Farnesina - ha detto il suocero di Silvio – Nell’attesa siamo stati lasciati senza alcuna assistenza e il comandante non ci ha fatto nemmeno le condoglianze”.