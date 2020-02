Sanremo. Caso Junior Cally. "Ecco la tv che paghiamo"

I vostri commenti

Di: Redazione Sardegna Live

La risposta dell’amministratore delegato della Rai alla lettera dell'Intergruppo parlamentare per le Donne i diritti e le pari opportunità ha scatenato nuovamente centinaia di commenti.

Ricordiamo che 29 deputate di tutti gli schieramenti, all’indomani della conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo, avevano stigmatizzano quanto affermato da Amadeus, oltre che disapprovare totalmente la presenza tra i big del rapper Junior Cally. “Tra i cantanti in gara – avevano scritto - è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare evidente che la direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sia in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai”.

Per l’ad della Rai Fabrizio Salini “la canzone in gara non si presta a queste contestazioni”.

“Abbiamo pensato – ha detto - che il nostro dovere fosse tenere la valutazione delle proposte artistiche entro il perimetro della competizione canora di quest’anno”.

Tra le prime a manifestare il proprio disappunto c’è la deputata algherese Paola Deiana: “Poco importa se la canzone in gara non usa questo registro. Anzi, questa è la conferma lampante che, con il suo naturale e consueto ‘stile’, il rapper non sarebbe mai stato accettato. La RAI, consentendo la sua presenza e la sua esibizione lo sta legittimando e ne sta diventando complice, dando colpevolmente spazio a un personaggio che non merita alcuna notorietà, ma che andrebbe fermamente condannato”.

Sui social si sono scatenati tantissimi utenti che hanno commentato le parole dell’Ad della Rai:

“Il brano non lo sarà, ma visti i suoi precedenti lui rappresenta una offesa per tutto il genere femminile. Si parla tanto di razzismo, di umanità ma evidentemente le donne appartengono ad una categoria sacrificabile in nome del profitto! Vergognatevi”;

“Chiediamo le dimissioni del signor fabrizio Salini in quanto avendo più volte non ha mai voluto ricevere le rimostranze di parlamentari di ogni partito e di donne e uomini che ritengo indegna la partecipazione al festival di questo personaggio che con le sue canzoni e atti a più volte incitato alla violenza e suicidi, dato che sono il datore di lavoro "pago il canone RAI" del Salina ritengo che venga licenziato”;

“Questi personaggi servono solo ad aumentare l'audience con sommo gaudio per gli sponsor di Sanremo. Ma la domanda è? Può una TV pubblica fare da cassa di risonanza ad un soggetto del genere? Con il rischio che migliaia di giovani fanno propri i suoi messaggi a dir poco deliranti!”;

“ma che c'entra, mandarlo a San Remo vuol dire legittimarlo e con lui anche le sue canzoni precedenti... con i soldi miei del canone poi";

“Ma stiamo scherzando, ma il decoro dove è andato a finire, ogni luogo ha il suo abito, è questo è x carnevale”;

“#iononguardosanremo La Rai parla nei telegiornali di femminicidio e di emergenza nazionale ,6 donne massacrate solo in questa settimana e poi non retrocede sulla presenza di questo tizio mascherato. #iononguardosanremo”.