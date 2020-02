Coronavirus. Per le strade i bagarini delle mascherine

I venditori ambulanti, abusivi, vendono le mascherine per proteggere il viso a 2 euro l’una

Di: Redazione Sardegna Live

L’arrivo del nuovo Coronavirus sta creando, anche in Italia, grande preoccupazione. Farmacie e negozi sono stati presi d’assalto per acquistare le mascherine da indossare davanti al naso e alla bocca e proteggersi soprattutto nei luoghi maggiormente affollati.

Ma ovviamente c’è chi si approfitta della paura di essere contagiati. Come i bagarini, i venditori abusivi che circolano nelle grandi città – soprattutto Roma e Napoli - che in questi giorni cercano di guadagnare qualche soldo vendendo addirittura le mascherine.

Due euro per una mascherina venduta priva di confezione protettiva, usata, sporca e quindi inutile. I bagarini acquistano interi pacchi del prodotto e lo rivendono singolarmente sventolandolo davanti a turisti e passanti e sottolineando che il virus è pericoloso e ci si deve proteggere. In alcuni casi, per essere più convincenti, le indossano anche loro.