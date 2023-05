Ilenia, mamma di 3 bimbi, morta a 37 anni a causa di una grave malattia

Il marito: “Amore mio, hai trovato la pace. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire”

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Una storia di dolore ma intrisa anche di tanto, tantissimo amore che arriva dal Teramano. Ilenia Odoardi, 37 anni, infermiera e mamma di 3 bambini, ha perso la vita a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo.

A diffondere la notizia, poi riportata da Il Messaggero e da Leggo, è stato il marito della donna, Massimo D'Alesio, in un commovente post su Facebook.

“Amore mio, dolce tesoro, finalmente hai trovato la pace. Ma manchi, manchi da morire. Manchi come l'aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire. Ci mancherai amore. Ti prego proteggi da lassù i nostri tre gioielli. Aiutami a crescerli sani e forti come hai fatto finora. Accarezzali tutte le sere per la buonanotte. Accarezza me e dammi la forza per andare avanti”.

I due, entrambi infermieri, si erano conosciuti sul posto di lavoro all'ospedale di San Benedetto, hanno deciso di andare a vivere insieme al bivio di Corropoli, città natale di Massimo, e hanno avuto tre splendidi bambini: due gemelli, di 4 anni, e un maschietto di due. Il 31 luglio scorso si è svolto il loro matrimonio con i figli che hanno fatto da paggetti.

Neanche sette mesi fa, però, arrivò qualcosa che ha cambiato per sempre la vita di questa bellissima famiglia. Ilenia ha sentito un fortissimo dolore all'inguine: al Pronto Soccorso le sono state fatte delle analisi che hanno riscontrato un brutto male, ma lei non si è certo abbattuta: ha lottato con tutte le sue forze perché non avrebbe mai voluto lasciare i suoi figli da soli. Tutti i suoi parenti, amici e conoscenti erano convinti che avrebbe vinto quella battaglia, ma purtroppo così non è stato.

La comunità è sotto shock, Ilenia era molto conosciuta e stimata da tutti.